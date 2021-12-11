وزارة الصحة : تراجع الوفيات الناجمة عن كورونا في ايران الى 58 حالة

واضافت الصحة الايرانية في بيانها اليومي حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا في ايران، ان نحو 19 محافظة في البلاد لم تسجل اليوم اي وفاة بين المصابين بهذا الوباء.

واشار البيان الى فحوصات كورونا التي اجريت منذ امس لغاية اليوم السبت في انحاء البلاد، والتي سجّلت الفا و681 اصابة جديدة؛ ليبلغ مجموع المصابين في ايران، 6 ملايين و152 الفا و524 شخصا.

كما نوّه البيان بتعافي ما يبلغ 5 ملايين و963 الفا و373 شخصا من المصابين بفيروس كورونا او مغادرتهم المراكز العلاجية في البلاد.

وعن التطعيم ضد جائحة كورونا، فقد لفتت الصحة الايرانية في بيانها الصادر اليوم، الى توزيع ما مجموعه 109 ملايين و990 الفا و742 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) على صعيد البلاد؛ لحد الان.

انتهى ** ح ع