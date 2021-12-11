مفاوضات فيينا مستمرة وسط اجواء ايجابية ومساعي صهيونية لتعكيرها

وبناء على الانباء والتقارير الواردة من عاصمة النمسا، فإن الاجواء السائدة وبشهادة الطرفين لا تزال ايجابية لكن هناك محاولات واشنطن والكيان الصهيوني المستديمة والرامية الى تعكيرها.

وتجدر الاشارة هنا الى الشائعات والزوبعات الاعلامية التي يروّج لها الغرب والمحافل المقربة من الكيان الصهيوني، بشأن "انسحاب ايران من المفاوضات"؛ الامر الذي فندته التصريحات الصادرة عن اطراف الحوار والجهات المعنية بعد تسلم المقترحات الايرانية حول الغاء الحظر والقضايا النووية، والتي عادت بها الى العواصم لدراستها وابداء الراي حولها.

ولا يخفى ان عملية التدقيق والبتّ في النصوص المقدمة خلال الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا، لم تنحصر في اطار فرق الخبراء فحسب وانما يدأب الجانبان على تنظيم اجتماعات تشاورية بمختلف المستويات لهذا الغرض؛ وهو ما حدث خلال الايام الماضية في عاصمة النمسا، حيث استعرض المتفاوضون المسودة الايرانية التي ترتكز على الغاء الحظر الظالم.

في سياق متصل، تتوقع ايران من الطرف المقابل ان يقوم بتسهيل مسار المفاوضات ويظهر حسن النية ويجسد على ارض الواقع رغبته في استمرار المفاوضات والتوصل الى اتفاق جيد.

وخلافا لهذه الاجواء الايجابية والجهود المشتركة، هناك موقف"كبير المفاوضين الامريكيين" (راب مالي) الذي لطالما ادعى بانه "يرغب في التوصل الى اتفاق"، لكنه فضّل اللقاء في واشنطن مع وزير الحرب "الاسرائيلي" والخروج بتصريحات استفزازية مشتركة تناغما مع رغبة الكيان الصهيوني، لعرقلة الجولة الثانية من مفاوضات فيينا.

علي الصعيد نفسه ومن اجل مزيد من التاثير السلبي على الجو الايجابي السائد في هذه المفاوضات، ادعت وسائل اعلام تابعة للكيان الصهيوني بان الجانبين (راب مالي و وزير حرب الكيان)، توافقا على اجراء مناورة عسكرية تحاكي استهداف المنشآت النووية الايرانية، و"حددا مهلة لتنفيذ هذا الخيار اذا ما باءت المفاوضت بالفشل".

وفي ضوء هذه المحاولات الاستفزازية، يستخلص المتابعون بان الكيان الاسرائيلي مستاء من الجو الراهن والايجابي الذي ساد المفاوضات بين ايران والخماسية الدولية لحد الان، ولن يدخر اي جهد او وسيلة لتكعيرها.

هذه المحاولات الصهيو –امريكية، واجهت اقوى رد على لسان كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني"، قوله "ان المحاولات من خارج غرفة المفاوضات لن تخلّ بإرادة الطرف الايراني في التوصل الى اتفاق يضمن حقوق ومصالح شعبه".

انتهى ** ح ع