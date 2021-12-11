١١‏/١٢‏/٢٠٢١, ٥:٣٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84573499
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متحدث الخارجية : نتطلع الى اخبار سارة حول افشال اثار الحظر

متحدث الخارجية : نتطلع الى اخبار سارة حول افشال اثار الحظر

طهران / 11 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، عن "انفراجة جيدة" في المجالات المالية وتوسيع الصادرات مع دول الجوار؛ قائلا : هناك اخبار سارة ستصل خلال الفترة القادمة بِشان افشال اثار الحظر في البلاد.

واشار "خطيب زادة" في تصريح له اليوم السبت، الى دور وزارة الخارجية "المحوري" في سياق تسهيل العلاقات الاقتصادية مع الخارج.

واضاف : ان وزارة الخارجية تشكل احد اضلع الدبلوماسية الاقتصادية، والمتوقع من الوزارات المعنية ايضا ان تقدم الدعم الينا في هذا السياق.

كما نوّه بتصريحات رئيس الجمهورية اليوم خلال اجتماعه مع السفراء الايرانيين لدى دول الجوار؛ مؤكدا ان "اية الله رئيسي" حدد المهام في هذا الاطار.

وعودة الى "الانفراجة المالية" المرتقبة، فقد صرح المتحدث باسم الخارجية ان "هناك تسهيلات اساسية قد اُنجزت في المجالات المالية والنقد وتوسيع الصادرات مع الدول الجارة"؛ موضحا ان التعاون الاقتصادي مع طاجيكستان خلال مائة يوم مضت سجّل نموا يتراوح بين 2.5 الى 3 اضعاف.

وتابع، ان زيارة رئيس الجمهورية الى تركمانستان ازالت العراقيل من مسار التعامل الاقتصادي مع هذا البلد ايضا.

وعن افشال نتائج الحظر الظالم، اكد خطيب زادة ان  هناك اخبار سارة سيتم الاعلان عنها لاحقا.

انتهى ** ح ع 

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