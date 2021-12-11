غريب ابادي : الغرب جعل من حقوق الانسان اداة لتمرير اجنداته السياسية

"غريب ابادي"، ادلى بهذا التصريح خلال اجتماع حول حقوق الانسان، انعقد اليوم السبت بمقر "نقابة المحامين" في طهران.

ولفت نائب رئيس القضاء، ان "كندا باعتبارها الدولة التي تقف وراء اصدار قرار حقوق الانسان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، نقضت حقوق 400 الف مواطن ايراني لديها، وتمتنع عن اي تعاون قنصلي مع هؤلاء، لكنها تحتج تحت وطأة انتهاك حقوق الانسان على انزال عقوبة السجن في احد المدانين (وفقا لقرار قضائي مستدل)".

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اعلن غريب ابادي عن تاسيس "لجنة الدفاع عن حقوق الشعب"، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات الثلاث في البلاد.

واوضح، ان الهدف من تاسيس هذه اللجنة، هو الارتقاء بمستوى حقوق الانسان في البلاد؛ لكونها تقوم في اطار واجباتها الرئيسية بتحديد الاجراءات التي قد تمسّ حقوق المواطنين والعمل على معالجتها او ازالتها.

انتهى ** ح ع