سفارة ايران في مسقط : الغاء التاشيرة للايرانيين الذين يزورون السلطنة لفترة 14 يوما

واوضحت السفارة في بيان اصدرته اليوم، ان التصريح الذي سيُمنح الى هؤلاء المواطنين من فئة التصاريح السياحية غير قابلة للتجديد.

واضاف البيان، انه يتعين على الايرانيين الذين يرغبون في البقاء لفترة تزيد عن اسبوعين في سلطنة عمان، التقدم عند وصولهم الى مطار مسقط الدولي، بطلب تاشيرة صالحة لفترة شهر وقابلة للتمديد الى شهر اخر.

واكدت السفارة الايرانية في بيانها، انه ينبغي على جميع المسافرين القادمين الى سلطنة عمان تقديم شهادة تعتمدها السلطات العمانية بشأن اخذ الجرعتين الاولى والثانية للقاح كورونا، وايضا شهادة الخلو من الاصابة بهذا الفيروس الوبائي.

انتهى ** ح ع