١١‏/١٢‏/٢٠٢١, ٨:٠٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84573612
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سفارة ايران في مسقط : الغاء التاشيرة للايرانيين الذين يزورون السلطنة لفترة 14 يوما

سفارة ايران في مسقط : الغاء التاشيرة للايرانيين الذين يزورون السلطنة لفترة 14 يوما

طهران / 11 كانون الاول / ديسمبر / ارنا - اعلنت سفارة جمهورية الاسلامية في مسقط، ان الرعايا الايرانيين لايحتاجون إلى استصدار تأشيرة الدخول والاقامة لفترة لا تزيد عن 14 يوما في سلطنة عمان.

واوضحت السفارة في بيان اصدرته اليوم، ان التصريح الذي سيُمنح الى هؤلاء المواطنين من فئة التصاريح السياحية غير قابلة للتجديد.

واضاف البيان، انه يتعين على الايرانيين الذين يرغبون في البقاء لفترة تزيد عن اسبوعين في سلطنة عمان، التقدم عند وصولهم الى مطار مسقط الدولي، بطلب تاشيرة صالحة لفترة شهر وقابلة للتمديد الى شهر اخر. 

واكدت السفارة الايرانية في بيانها، انه ينبغي على جميع المسافرين القادمين الى سلطنة عمان تقديم شهادة تعتمدها السلطات العمانية بشأن اخذ الجرعتين الاولى والثانية للقاح كورونا، وايضا شهادة الخلو من الاصابة بهذا الفيروس الوبائي.

انتهى ** ح  ع

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