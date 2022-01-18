باقري كني يلتقي ممثلي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا

اللقاء اليوم بين كبير المفاوضين الايرانيين وممثلي الترويكا الاوروبية، جرى بحضور جمع من الخبراء؛ حسب ما افادت به الدائرة الاعلامية لوزارة الخارجية الايرانية.

ووصل باقري كني الى العاصمة النمساوية فيينا صباح الاثنين؛ حيث اجتمع في اول لقاء بعد وصوله مع مندوبي الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث، وبالتزامن مع ذلك استمرت اجتماعات الخبراء بشان مختلف القضايا ذات الصلة.

وخلال فترة غيابه في فيينا، تواصلت المفاوضات بين ممثلي الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة الدول 4+1 على مستوى الخبراء وفي اطار فريقي عمل الغاء الحظر والتدابير التنفيذية.

وكان كبير المفاوضين الايرانيين ورؤساء وفود الدول الاوروبية الثلاث قد عادوا الى عواصم بلدانهم الجمعة من اجل اجراء المزيد من المشاورات وفي الوقت ذاته استمرت اجتماعات الخبراء كما في السابق وكذلك عقدت اجتماعات فريق العمل لرفع الحظر والترتيبات التنفيذية (فريق العمل الثالث) بحضور خبراء ايران ومجموعة "4+1" في فندق كوبورغ بفيينا.

وخلال حضوره في طهران، أجرى باقري كني مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين والمعنيين في المجال الفني والتخصصي.

وكانت جولة المفاوضات الثامنة قد انطلقت يوم 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي وحققت بعض التقدم لغاية الان وفق تاكيد الوفود المشاركة.

انتهى ** ح ع