١٨‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٧:٥٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84618463
٠ Persons

سمات

باقري كني يلتقي ممثلي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا

باقري كني يلتقي ممثلي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا

طهران / 18 كانون الثاني / يناير / ارنا – التقى رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا حول الغاء الحظر الامريكي الظالم "علي باقري كني"، التقى بممثلي الدول الاوروبية الثلاث (المانيا وبريطانيا وفرنسا)؛ وذلك على امتداد الجولة الثامنة من هذه المباحثات الجارية في "فندق كوبورغ" بالعاصمة النمساوية فيينا.

اللقاء اليوم بين كبير المفاوضين الايرانيين وممثلي الترويكا الاوروبية، جرى بحضور جمع من الخبراء؛ حسب ما افادت به الدائرة الاعلامية لوزارة الخارجية الايرانية.

ووصل باقري كني الى العاصمة النمساوية فيينا صباح الاثنين؛ حيث اجتمع في اول لقاء بعد وصوله مع مندوبي الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث، وبالتزامن مع ذلك استمرت اجتماعات الخبراء بشان مختلف القضايا ذات الصلة. 

وخلال فترة غيابه في فيينا، تواصلت المفاوضات بين ممثلي الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة الدول 4+1 على مستوى الخبراء وفي اطار فريقي عمل الغاء الحظر والتدابير التنفيذية.

وكان كبير المفاوضين الايرانيين ورؤساء وفود الدول الاوروبية الثلاث قد عادوا الى عواصم بلدانهم الجمعة من اجل اجراء المزيد من المشاورات وفي الوقت ذاته استمرت اجتماعات الخبراء كما في السابق وكذلك عقدت اجتماعات فريق العمل لرفع الحظر والترتيبات التنفيذية (فريق العمل الثالث) بحضور خبراء ايران ومجموعة "4+1" في فندق كوبورغ بفيينا.

وخلال حضوره في طهران، أجرى باقري كني مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين والمعنيين في المجال الفني والتخصصي.

وكانت جولة المفاوضات الثامنة قد انطلقت يوم 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي وحققت بعض التقدم لغاية الان وفق تاكيد الوفود المشاركة.

انتهى ** ح ع 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha