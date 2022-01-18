موجة من البرد والثلوج تجتاح الكثير من المناطق في ايران

وقد ادت هذه الموجة من البرد وتساقط الثلوج وهبوب العواصف الثلجية الى عرقلة حركة السير في الكثير من المناطق وغلق الطرق خاصة القروية منها فضلا عن اغلاق المدارس سيما الابتدائية والمتوسطة منها.

وعلى الفور بادرت فرق الاغاثة والانقاذ لمد يد العون والمساعدة للعربات العالقة في الطرق خاصة بين المدن والمواطنين الذين تقطعت بهم السبل في هذه المناطق التي اجتاحتها الثلوج.

وشهد العديد من المناطق انخفاضا شديدا في درجات الحرارة بلغ في بعض المناطق في شمال غرب ايران ما بين 20 الى 30 درجة تحت الصفر.

انتهى ** 2342