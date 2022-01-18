١٨‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٤١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84618611
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موجة من البرد والثلوج تجتاح الكثير من المناطق في ايران

موجة من البرد والثلوج تجتاح الكثير من المناطق في ايران

طهران / 18 كانون الثاني / يناير/ارنا- اجتاحت موجة من البرد والثلوج الكثير من المناطق في ايران خلال الايام الاخيرة خاصة في شمال وغرب وشمال غرب وشمال شرق البلاد.

وقد ادت هذه الموجة من البرد وتساقط الثلوج وهبوب العواصف الثلجية الى عرقلة حركة السير في الكثير من المناطق وغلق الطرق خاصة القروية منها فضلا عن اغلاق المدارس سيما الابتدائية والمتوسطة منها.

وعلى الفور بادرت فرق الاغاثة والانقاذ لمد يد العون والمساعدة للعربات العالقة في الطرق خاصة بين المدن والمواطنين الذين تقطعت بهم السبل في هذه المناطق التي اجتاحتها الثلوج.

وشهد العديد من المناطق انخفاضا شديدا في درجات الحرارة بلغ في بعض المناطق في شمال غرب ايران ما بين 20 الى 30 درجة تحت الصفر.

انتهى ** 2342

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