وزير الاقتصاد الايراني: سيتم تسهيل التبادل التجاري مع روسيا

وقال خاندوزي في تصريج ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" في موسكو بعد اجتماعه بالتجار الايرانيين المقيمين في روسيا: ان موسكو تعد على الدوام شريكا مهما لطهران وان هذا التعاون تعزز في ظل الحكومة الثالثة عشرة (الحالية).

واضاف: نامل بان تشكل زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى موسكو منعطفا لتنمية العلاقات الاقتصادية وسائر المجالات بين البلدين.

وتابع خاندوزي: ان جدول اعمال وزارة الاقتصاد والمالية يتضمن الاستثمارات المشتركة والتسهيل الجمركي والقضايا البنكية ونقل العملة الصعبة من قبل البنوك الحكومية حيث نامل بان نشهد قسما من هذه التسهيلات من خلال المحادثات التي سنجريها مع وزير الاقتصاد الروسي ومن ثم الاتفاق النهائي حولها خلال لقاء رئيسي البلدين.

واشار الى الاجتماعات التي عقدت مع التجار ورجال الاعمال الايرانيين في روسيا وقال: لقد اشار التجار الايرانيون المقيمون في روسيا الى عقبات وعقد في عملية التبادل التجاري حيث تقرر متابعتها من قبل منظمة التنمية والتجارة ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية ليعمل جنود الخط الامامي للاقتصاد الايراني في روسيا واوراسيا بسهولة اكبر.

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