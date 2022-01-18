١٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84618638
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قائد الحرس الثوري يوعز بإغاثة المنكوبين بالسيول والثلوج

قائد الحرس الثوري يوعز بإغاثة المنكوبين بالسيول والثلوج

طهران / 19 كانون الثاني / يناير/ارنا- أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية، العميد رمضان شريف، أن القائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي، أوعز لقادة القوة البرية للحرس ومقر "خاتم الانبياء (ص)" للإعمار، وفيالق الحرس بالمحافظات، بمواصلة وزيادة تقديم الخدمات وإغاثة المواطنين المنكوبين بالسيول والثلوج في مختلف مناطق البلاد.

وإثر استمرار هطول الثلوج والامطار في مختلف مناطق ايران واستمرار المشكلات التي يعاني منها المواطنون في بعض المناطق، أعلن العميد رمضان شريف عن عقد اجتماع طارئ برئاسة اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري لدراسة اوضاع المحافظات التي تواجه هذه الظاهرة وتقييم عمليات الإغاثة وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث أوعز الى وحدات الحرس والتعبئة بزيادة الخدمات والإغاثة التي يقدمونها للمواطنين في هذا المجال.

ولفت العميد شريف الى ان المحافظات التي تأثرت بالسيول والثلوج شهدت خلال الايام الاخيرة احداثا مثل انسداد العديد من طرق المواصلات والضباب والزلق في الطرق وتجمع المياه والسيول، ومنذ الساعات الاولى لحصول هذه المشكلات للمواطنين القاطنين في المناطق المنكوبة بالثلوج والسيول، تم استنفار قوات الحرس والتعبئة لاستخدام كل الطاقات والامكانات لتنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ في هذه المناطق.

انتهى ** 2342

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