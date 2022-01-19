رئيس منظمة الحج الايرانية: ننتظر قرار السعودية حول الحج

وقال رشيديان في تصريح له الثلاثاء خلال اجتماع مدراء منظمة الحج والزيارة: ان السعودية لم تتخذ قرارا حول موسم الحج القادم ونحن بانتظار قرار منهم بهذا الصدد ولكن لنا الجهوزية الكاملة فيما يتعلق بالشؤون التنفيذية في منظمة الحج والزيارة.

واضاف رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية حول رحلات الحج والعمرة: انه في حال القبول بشروط الجمهورية الاسلامية الايرانية حول العمرة والتي تشمل افتتاح قنصلية لتقديم الدعم القنصلي للحجاج الايرانيين وكذلك ضمان وتوفير العزة والكرامة والامن لهم فان المسؤولين المعنيين سيتخذون التدابير اللازمة لايفاد الحجاج للعمرة في مستويات مختلفة.

واشار الى زيارته الاخيرة بمعية وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى الى سوريا قائلا: انه تم اجراء المتابعات اللازمة في مجال النقل وسائر القضايا المتعلقة بتقيم الخدمات للزوار الايرانيين في زيارتهم الى سوريا.

واشار الى ان هنالك شركة خطوط جوية واحدة فقط في مجال ايفاد الزوار الايرانيين الى سوريا واضاف: ان 5 شركات خطوط جوية اخرى تقدمت بطلبات لتسيير رحلات الى سوريا وسيتم زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال بناء على الاتفاق الحاصل مع الجانب السوري والتنسيق مع منظمة الطيران المدني الايراني.

ونوه الى طلبات من المواطنين في مختلف محافظات البلاد لزيارة المراقد المقدسة في سوريا وقال: سنبدا قريبا بتسجيل اسماء الراغبين وبعد تقييم العدد والوصول الى الحد المطلوب والتنسيق مع منظمة الطيران المدني في البلاد، سنشرع بتسيير رحلات جوية من مختلف المطارات في البلاد.

انتهى ** 2342