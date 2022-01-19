رئیس الجمهوریة : التعاون بين إيران وروسيا یضمن الامن بالمنطقة

وصرح رئيس الجمهورية للصحفيین في مطار مهرآباد قبیل مغادرته طهران، الیوم الاربعاء : ان زيارتي لروسيا تأتي تلبية لدعوة الرئيس الروس فلاديمير بوتين ، و سنعمل خلالها على تعزيز الدبلوماسية الإقليمية.

وقال يمكن أن تكون هذه الزیارة نقطة تحول لجميع علاقاتنا مع روسيا نظرا إلى حجم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات.

ولفت الى إن كل من إيران وروسيا تعتبران دولتان مهمتان وقويتان ولهما ثقلهما في المنطقة و المحادثات بين البلدين ستترك تاثيرا على ضمان أمن المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الاقلیمیة.

واضاف : نحن وروسيا أعضاء في العديد من المنظمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة ، کمنظمة شنغهاي للتعاون، ولروسيا دور مهم في هذه المنظمات کما تلعب دورًا محوريًا في الاتحاد الأوراسي لذلك ان التعاون مع روسيا من شأنه ان يترك تاثيره على تعزيز الخطوات التجارية والاقتصادية المشتركة.

وفي معرض اشارته الى المصالح مشتركة بين ايران و روسيا في المنطقة قال رئيس الجمهورية ان مصالحنا المشتركة ستضمن الأمن و تضع حدا لنهج الاحادية في المنطقة ويمكن للبلدین توظيف امكانياتهما العديدة لتحسين الاوضاع في المنطقة.

واوضح ، بان مباحثات الجانبين ستشمل العديد من القضايا في مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والتجاریة ذات الاهتمام المشترك وكذلك الموضوعات المتعلقة بالطاقة وشؤون الفضاء .

واضاف رئيس الجمهورية نحن وروسيا غير راضين عن مستوى التعاون الثنائي لحد الآن فيما يمكن أن ينمو هذا التعاون إلى مستويات أعلى معربا عن امله في أن تترك هذه الزیارة تاثيرها في ضمان المصالح المشتركة للبلدين في المنطقة.

انتهى**3280