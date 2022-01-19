رئيسي يغادر إلى روسيا

وسيلتقي آية الله السيد إبراهيم رئيسي خلال هذه الزيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين .

وتهدف هذه الزيارة الى توسيع التفاعلات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين ايران و روسيا ويأتي الحضور في مجلس الدوما الروسي وإلقاء كلمة فيها ،وكذلك الاجتماع بالجالية الإيرانية في روسيا والاجتماع بالناشطين الاقتصاديين الروس ضمن جدول اعمال رئيس الجمهورية في هذه الزيارة.

ويرافق آية الله الرئيسي في هذه الرحلة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان و وزير النفط جواد أوجي وكذلك عدد اخر من المسؤولين.

وسافر آية الله الرئيسي قبل ذلك إلى طاجيكستان وتركمانستان في اطار نهج الحكومة الثالثة عشر القائم على تعزيز العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة.

انتهى** 1453