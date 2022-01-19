١٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٢:١٨ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84619195
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رئيس الجمهورية یصل إلى موسكو

رئيس الجمهورية یصل إلى موسكو

موسکو / 19 كانون الثاني / يناير/ارنا-وصل رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي اليوم الاربعاء على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى موسكو.

وتأتي زيارة أية الله ابراهيم رئيسي الى موسكو تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين و تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية و الوفد المرافق له في مطار موسكو وزير الطاقة الروسي نيكلاي تشولينوف و ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الروسي - الايراني و مساعد وزير الخارجية الروسي.

و استعرض رئيس الجمهورية حرس الشرف و تم  عزف النشيد الوطني للبلدين .

ومن المقرر ان يجتمع رئيس الجمهورية مع نظيره الروسي خلال الساعات المقبلة.
وكان أية الله رئيسي قد زار طاجيكستان و تركمانستان في اطار  سياسة الحكومة الجديدة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار و دول المنطقة.
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