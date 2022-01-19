عاجل.. بدء القمة بين الرئيسين الايراني والروسي في موسكو

و وصل رئيس الجمهورية، اليوم الاربعاء على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى موسكو؛ في زيارة رسمية بدعوة نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، وفي سياق تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية و الوفد المرافق له لدى الوصول الى مطار موسكو الدولي، وزير الطاقة الروسي "نيكولاي تشولينوف" و ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الروسي - الايراني ومساعد وزير الخارجية في هذا البلد.

وبحسب التقارير ذات الصلة ينوي الرئيس الايراني في هذه الزيارة، فضلا عن اللقاء مع نظيره الروسي، اجراء مباحثات مع اعضاء مجلس الدوما، ورجال الاعمال الروس، وايضا اللقاء مع الجالية الايرانية المقيمة في هذا البلد.

وكان آية الله رئيسي قد زار طاجيكستان و تركمانستان في اطار سياسة حكومة طهران الجديدة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار و والمنطقة.

انتهى ** ح ع