شمخاني يرد برسالة واضحة على وعود "الغاء الحظر مقابل التنازلات"

طهران / 16 شباط /فبراير / ارنا – اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني "الشيخ نعيم قاسم"، زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني "نفتالي بينيت" للبحرين، أنها "خيانة بامتياز" من قادة المنامة؛ مؤكدا إذا ‏كان هؤلاء يعتقدون أن التطبيع يحميهم من واجباتهم اتجاه شعبهم واتجاه الحقوق ‏المهدورة فهم مخطئون، وإذا كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستعطيهم شيئًا، فهم مخطئون ‏لان إسرائيل تأخذ ولا تعطي.