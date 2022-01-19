شمخاني يرد برسالة واضحة على وعود "الغاء الحظر مقابل التنازلات"

وكتب "شمخاني" في تغريدة مرفقة بـ "هاشتاغ - المقاومة الفاعلة" : ان بيع النفط الايراني واستعادة الاموال، بلغ شروطا مناسبة لا يمكن الرجوع عنها.
واضاف : لايمكن من اجل الحصول على تنازلات، تقديم وعود حول "الغاء الحظر" الذي فقد تاثيره.
انتهى ** ح ع
طهران / 19 كانون الثاني / يناير / ارنا – بعث امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، ردا واضحا على وعود الاطراف الغربيين في مفاوضات فيينا، بشان "الغاء الحظر مقابل الحصول على تنازلات".
وكتب "شمخاني" في تغريدة مرفقة بـ "هاشتاغ - المقاومة الفاعلة" : ان بيع النفط الايراني واستعادة الاموال، بلغ شروطا مناسبة لا يمكن الرجوع عنها.
واضاف : لايمكن من اجل الحصول على تنازلات، تقديم وعود حول "الغاء الحظر" الذي فقد تاثيره.
انتهى ** ح ع
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