رئيسي : التهديد بفرض الحظر لن يثني ايران عن مواصلة التقدم

جاء ذلك خلال القمة التي انعقدت اليوم الاربعاء بين الرئيسين الايراني "اية الله رئيسي" والروسي "فلاديمير بوتين" في موسكو.

واكد رئيس الجمهورية : نحن قدمنا لأصدقائنا الروس مسودةً بشان رؤيتنا قبال الاتفاقية الستراتيجية بين البلدين؛ ولدينا وثائق حول التعاون الستراتيجي، من شانها ان تحدد افق التعاون الثنائي على مدى 20 عاما قادمة".

ولفت رئيسي بأن، "العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران وموسكو غير مرضية في الوقت الراهن؛ لذلك نبذل الجهود من اجل رفع التعاون فيما بيننا الى اضعاف اكثر مما هو عليه، وفي مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

ونوّه، بأن التعاون في اطار المنظمات الاقليمية مثل منظمة شنغهاي، سيوفر خطوات فاعلة في سياق تعزيز العلاقات بشتى المجالات بين الدول الاعضاء، بما في ذلك ايران وروسيا.

ومضى اية الله رئيسي يقول : انني تابعت منذ تسلم الحكومة، موضوع الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار؛ مؤكدا ان إيران تسعى لعلاقات مستقرة وشاملة مع روسيا، وان البلدين لا يواجهان اي قيود في مسار التعاون والتعامل البناء بينهما.

وعلى صعيد اخر، قال رئيس الجمهورية : نحن لدينا تجربة جيدة عبر التعاون مع روسيا حول مكافحة الارهاب في سوريا، من شانها ان تشكل اساسا للعلاقات المشتركة.

ولفت، بان المفاوضات في صيغة استانا، تشكل اطارا مناسبا لحل الازمة في سوريا.

وعن الوضع في القوقاز، صرح بان مبدا عدم تغيير الحدود والسيادة الوطنية والجيوسياسية للمنطقة، يتطلب التعاون من اجل تطوير اقتصاد هذه المنطقة؛ مبينا ان نفوذ الحلف الاطلسي تحت اي غطاء كان، في منطقة القوقاز واسيا الوسطى، يهدد المصالح المشتركة للدول المستقلة.

واشار الى الوضع الراهن في افغانستان، مشددا بان السبيل الوحيد لارساء الامن والاستقرار المستديمين داخل هذا البلد، يكمن في تشكيل حكومة شاملة تضم كافة الاقوام والتيارات الافغانية.

وتابع مخاطبا الرئيس الروسي : نحن مثلكم صمدنا على مدى 40 عاما بوجه الولايات المتحدة الامريكية.

كما ونقل الرئيس الايراني، تحيات قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، الى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"؛ مصرحا ان "سماحته يحث على تعزيز العلاقات مع روسيا".

انتهى ** ح ع