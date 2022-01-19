١٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84620063
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وزير الاقتصاد الايراني: توصلنا الى توافقات اقتصادية مع روسيا

وزير الاقتصاد الايراني: توصلنا الى توافقات اقتصادية مع روسيا

طهران / 19 كانون الثاني/ يناير/ارنا- اعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني احسان خاندوزي عن التوصل الى توافقات اقتصادية مع روسيا من ضمنها تسهيل التعامل البنكي.

وكتب خاندوزي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: بعد اللقاء مع التجار الايرانيين، توصلنا الى توافق جيد مع نظيري الروسي حول الاسراع بمشاريع خط الائتمان البالغ قيمته 5 مليارات دولار؛ 3 مشاريع لمحطات الطاقة الكهربائية و 2 مشروع سككي وترانزيتي في ممر شمال-جنوب اي سكك حديد اينجة برون وسكك حديد آستارا).

واضاف: ان تسهيل التعامل البنكي كان جزءا اخر من التوافق.

يذكر ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي كان قد وصل الى موسكو الاربعاء في زيارة رسمية تستغرق يومين واجرى جولة محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر ان يحضر الرئيس رئيسي في مجلس الدوما حيث سيلقي خطابا فيه كما سيلتقي الناشطين الاقتصاديين الروس وابناء الجالية الايرانية في روسيا.

انتهى ** 2342

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