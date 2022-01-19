مورا يلتقي باقري في اطار مفاوضات فيينا

وجاء اللقاء بين باقري ومورا بعد اللقاء الثلاثي المطول نسبيا بين باقري ورئيسي الوفدين الروسي والصيني.

والتقى علي باقري ، كبير المفاوضين الايرانيين، الأربعاء مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والترويكا الاوروبية الاعضاء في الاتفاق النووي في فيينا.

وتواصلت الثلاثاء المباحثات على مستويي رؤساء الوفود والخبراء ، ونوقشت مختلف القضايا لا سيما مناقشة التحقق والضمانات.

وحضر الاجتماع صباح الثلاثاء خبراء من إيران والاتحاد الأوروبي والترويكا الاوروبية ، وفي المساء عقد اجتماع بين رؤساء وفود إيران والدول الأوروبية الثلاث ، وكذلك ممثل الاتحاد الأوروبي . ونوقشت في اجتماع مساء الثلاثاء الذي استمر قرابة ثلاث ساعات تفاصيل مسودة النص وبعض أفكار الأطراف.

وغرد ممثل روسيا في محادثات فيينا ، ميخائيل أوليانوف ، يوم الثلاثاء أن البعض لم يتعلموا من فشل سياسة الضغوط القصوى وقال ان : "للإيرانيين كل الحق في طلب ضمانات بعدم تكرار خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ".

انتهى ** 2342