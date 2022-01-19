٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84620098
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مورا يلتقي باقري في اطار مفاوضات فيينا

مورا يلتقي باقري في اطار مفاوضات فيينا

فيينا / 20 كانون الثاني / يناير/ارنا- التقى منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني في اطار مفاوضات فيينا الجارية لرفع الحظر عن ايران.

وجاء اللقاء بين باقري ومورا بعد اللقاء الثلاثي المطول نسبيا بين باقري ورئيسي الوفدين الروسي والصيني.

والتقى علي باقري ، كبير المفاوضين الايرانيين، الأربعاء مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والترويكا الاوروبية الاعضاء في الاتفاق النووي في فيينا.

وتواصلت الثلاثاء المباحثات على مستويي رؤساء الوفود والخبراء ، ونوقشت مختلف القضايا لا سيما مناقشة التحقق والضمانات.

وحضر الاجتماع صباح الثلاثاء خبراء من إيران والاتحاد الأوروبي والترويكا الاوروبية ، وفي المساء عقد اجتماع بين رؤساء وفود إيران والدول الأوروبية الثلاث ، وكذلك ممثل الاتحاد الأوروبي . ونوقشت في اجتماع مساء الثلاثاء الذي استمر قرابة ثلاث ساعات تفاصيل مسودة النص وبعض أفكار الأطراف.

وغرد ممثل روسيا في محادثات فيينا ، ميخائيل أوليانوف ، يوم الثلاثاء أن البعض لم يتعلموا من فشل سياسة الضغوط القصوى وقال ان : "للإيرانيين كل الحق في طلب ضمانات بعدم تكرار خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ".

انتهى ** 2342

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