وزير النفط الايراني: ايران وروسيا لاعبان مهمان في مجال الطاقة بالعالم

واشار اوجي في تغريدة له على تويتر الى لقاءاته المتعددة والمكثفة مع مساعد رئيس الوزراء ووزير الطاقة وكبار مدراء القطاع الخاص الروسي في مجال النفط والغاز خلال زيارته الى روسيا وكتب: ان ايران وروسيا لاعبان مهمان في مجال الطاقة بالعالم ولهما الكثير من المجالات للتعاون المشترك.

واضاف: خلال الزيارة الى روسيا عقدت لقاءات متعددة ومكثفة مع مساعد رئيس الوزراء ووزير الطاقة وكبار مدراء القطاع الخاص الروسي القوي في قطاع النفط والطاقة لتطوير التعاون المشترك.

وقال اوجي: لقد تم خلال هذه المحادثات، بعون الباري تعالى، اتخاذ قرارات مهمة وجرى توقيع وثائق مهمة من قبل الطرفين.

يذكر ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي وصل الى موسكو امس الاربعاء واجرى محادثات مسهبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر ان يحضر الرئيس آية الله رئيسي في الدوما الروسي ويلقي خطابا فيه كما سيجتمع بالناشطين الاقتصاديين الروس ويلتقي حشدا من ابناء الجالية الايرانية في روسيا.

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