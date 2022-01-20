وزير ايراني: الثقافة آصرة رابطة بين الشعبين الايراني والروسي

وكتب اسماعيلي في تغريدة له على تويتر مساء الاربعاء: ان الروس اليوم يقرأون الترجمة الروسية لكتاب "مثنوي" (للشاعر جلال الدين محمد بلخي) وكتاب الـ"شاهنامة" (للشاعر ابو القاسم فردوسي) ودیوان "خیام" (للشعار عمر خيام) ويقرأ الايرانيون الترجمة الفارسية لمؤلفات بوشكين وتولستوي وديستوفسكي. الثقافة هي بمثابة الآصرة الرابطة بين الشعبين.

واضاف: ان قانون الاتفاقية الثقافية الشاملة بين ايران وروسيا تم التوقيع النهائي عليها عام 1968 وهي سارية المفعول منذ 54 عاما وذلك يعني ان عزم البلدين راسخ على تطوير العلاقات الثقافية.

وختم وزير الثقافة الايراني تغريدته بالقول: الان حيث يقوم الرئيس الايراني الشعبي بزيارة روسيا، ستصبح هذه العلاقات اكثر رسوخا.

يذكر ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي وصل الى موسكو امس الاربعاء واجرى محادثات مسهبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر ان يحضر الرئيس آية الله رئيسي في الدوما الروسي ويلقي خطابا فيه كما سيجتمع بالناشطين الاقتصاديين الروس ويلتقي حشدا من ابناء الجالية الايرانية في روسيا.

انتهى ** 2342