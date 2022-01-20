الرئيس رئيسي: الإيرانيون في الخارج هم سفراء البلاد

جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الأربعاء في موسكو بجمع من الإيرانيين المقيمين في روسيا، مضيفا ان السفير الايراني ورجال الاعمال اشاروا في تقاريرهم الى انهم شخصوا المشاكل والمعضلات الا اننا بحاجة الى حل هذه المشاكل وازالة العراقيل.

وفي إشارة إلى لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ان هناك إرادة جادة لإزالة العقبات والمشاكل في طريق تعزيز وتطوير التعاون المشترك.

واوضح ان اللقاء تناول القضايا المشتركة بين البلدين على الصعيد الاقتصادي وتنمية العلاقات الثنائية ، اضافة الى بحث الدور الهام لايران وروسيا في المنطقة والعالم.

من جانب آخر أكد رئيسي ان حكومته تعمل على رفع المشاكل والعراقيل التي تواجه الصادرات الايرانية وقد بدأت باصلاح النظام الاقتصادي وسيتجلى ذلك في ميزانية العام الايراني الجديد الذي يبدأ في 21 آذار - مارس القادم.

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