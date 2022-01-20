وزير النفط يعلن عن اتفاقيات مهمة للغاية مع روسيا في مجال الطاقة

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) في موسكو اليوم الخميس، وصف أوجي زيارته لروسيا بأنها واحدة من أكثر زياراته المثمرة، وأضاف: حتى الآن، عُقدت اجتماعات جيدة مع وزير الطاقة الروسي ونائب رئيس الوزراء، وتوصلنا إلى اتفاقيات مهمة أكثر مما كان متوقعا.

واضاف: انجزنا اتفاقيات جيدة جدا ووقعنا على وثائق مهمة جدا فيما يتعلق بالمشاركة في تطوير حقول الغاز والنفط وإنشاء مصافي البترول ونقل التكنولوجيا والمعدات التكنولوجية التي تحتاجها هذه الصناعة، مؤكدا تحقيق كافة الاهداف في ظل الارادة الجادة للحكومة الروسية ووزارة النفط الايرانية.

واضاف ان وزارة النفط اعدت قبل شهر برنامجا مشتركا في مختلف المجالات واقترحته على الجانب الروسي حيث ابدت الشركات الروسية القوية اهتماما كبيرا به.

وقال ان ايران وروسيا تتعرضان كلاهما للحظر، كما انهما تتمتعان باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ومع الاتفاقيات والوثائق المهمة التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة في مجال الطاقة، فأن الشعب الايراني وقطاع صناعة النفط سيشهدان النتائج الايجابية لهذه الخطوات.

واضاف وزير النفط ، الذي أصبح مؤخرا رئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة، لقد أوضحنا للجانب الروسي أن تصميم إيران والحكومة وقطاع النفط هو اننا نريد علاقات قوية ومستمرة .

ونظرا لعضوية روسية في أوبك بلس قال ان وجهات نظر إيران وروسيا في اجتماع أوبك بلس واحدة والقرارات المتخذة متطابقة.

وزير النفط الايراني جواد أوجي ووزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، والذي يترأسان اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا، كانا قد التقيا مساء الثلاثاء الماضي لبحث سبل تحسين مستوى التعاون الاقتصادي والنفطي بين البلدين.

كما أجرى أوجي محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بالإضافة إلى اجتماعه مع نظيره الروسي.

وتركزت مشاورات وزير النفط الايراني مع مساعد رئيس الوزراء الروسي حول تعزيز التعاون الإيراني الروسي في اطار أوبك - بلس بهدف تأمين المصالح وتنظيم سوق الطاقة وتلبية الاحتياجات المتبادلة والتعاون الإقليمي في نقل الغاز الإيراني إلى باكستان والهند بمشاركة الشركات الروسية وتوطين المعدات النفطية في إيران، والتعاون في مجال الطاقة ونقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك.

يذكر ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي وصل الى موسكو امس الاربعاء واجرى محادثات مسهبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر ان يحضر الرئيس آية الله رئيسي في الدوما الروسي اليوم الخميس ويلقي خطابا فيه كما سيجتمع بالناشطين الاقتصاديين الروس .

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