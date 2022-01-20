٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84620262
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رئيسي يلتقي السيدات والعوائل الايرانية المقيمة في موسكو

رئيسي يلتقي السيدات والعوائل الايرانية المقيمة في موسكو

طهران/ 20 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - التقى رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي مساء امس الاربعاء في موسكو جمعا من النساء والعوائل الايرانية المقيمة في العاصمة الروسية.

وفي بداية اللقاء بارك رئيسي للحاضرين قرب الذكرى السنوية لولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام والذي يتقارن مع يوم المرأة والأم في الجمهورية الاسلامية.

وتطرق رئيس الجمهورية في هذا اللقاء الى جانب من فضائل وخصائص الزهراء عليها السلام معتبرا ان التعرف على هذه الشخصية يمثل قدوة وأسوة للنساء لسلوك السبيل الصحيح الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى.

كما استمع رئيس الجمهورية الى طلبات بعض النساء بشان تسهيل عودة الطلبة الجامعيين الى البلاد لمواصلة دراستهم بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا ، حيث وعد بانجاز هذا الأمر بالتعاون بين وزارتي العلوم والصحة.

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