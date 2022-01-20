مناورة الحزام الأمني البحري 2022 تنطلق غدا شمال المحيط الهندي بمشاركة ايران وروسيا والصين

وقال المتحدث باسم المناورات الادميرال مصطفى تاج الدين، ان الهدف من المناورات هو تعزيز الأمن في المنطقة والتعبير عن حسن النوايا وقدرات الدول الثلاث في الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري وايجاد مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك .

واضاف الادميرال تاج الدين، ان هذه المناورات تجري للعام الثالث بين ايران وروسيا والصين وستتواصل خلال الاعوام القادمة ، موضحا ان مناورات هذا العام تجري تحت شعار ( معا من أجل الأمن والسلام )، على مساحة 17 الف كيلومتر مربع.

واشار الادميرال تاج الدين الى ان تمارين تكتيكية متنوعة ستجري في مناورات ( الحزام الأمني البحري 2022) ومن بينها انقاذ السفن التي تتعرض للحرائق ، وتحرير السفن المختطفة ، ومهاجمة اهداف معينة، والرمايات الليلية على اهداف جوية، وغير ذلك من التمارين التكتيكية ، وبالتالي ستساهم هذه المناورات في تعزيز امن التجارة العالمية عبر البحار ، ومواجهة القرصنة والارهاب البحري ، وتبادل المعلومات في مجالات الانقاذ.

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