٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84620528
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رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة:

حاجة البلاد واسعة جدا ومتنوعة في مجال الجيوماتكس

حاجة البلاد واسعة جدا ومتنوعة في مجال الجيوماتكس

طهران/ 20 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – قال رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة، أن حاجة البلاد اليوم في مجال الجيوماتكس واسعة جدا ومتنوعة ، مؤكدا ضرورة إنشاء آلية للمستفيدين والمستخدمين والخبراء في هذا المجال للتواصل مع بعضهم البعض، وتنظيم أول معرض جغرافي لإيران هو أفضل منصة لهذا الهدف.

جاء ذلك في تصريح لإرنا اليوم الخميس خلال حفل افتتاح معرض إيران الجغرافي، واضاف العميد مجيد فخري رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة ورئيس مجلس السياسات لمعرض إيران الجغرافي الأول، إن أقامة المعرض الجغرافي هو حاجة وطنية وقد حاولنا إشراك جميع أصحاب المصلحة في مجال الجيوماتكس في البلاد، بما في ذلك القطاع الحكومي والخاص والشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة والجامعات، في هذا الحدث.

ربما يكون معرض إيران الجغرافي هو الحدث الأول في مجال الجيوماتكس في البلاد الذي أقيم بهذا النطاق حتى تتمكن المؤسسات الحكومية من التعبير عن احتياجاتها ويمكن للشركات الخاصة والشركات القائمة على المعرفة تقديم منتجاتها وتقنياتها، وبهذا يعد هذا المعرض مكانا لجميع النشطاء والعاملين في مجال الجيوماتكس في البلاد.

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