أمير عبداللهيان: العلاقات الممتازة بين إيران وروسيا تسير باتجاه العلاقات الاستراتيجية

و التقى وزير الخارجية امير عبداللهيان، والذي يرافق الرئيس ابراهيم رئيسي في زيارته الى موسكو، مع ليونيد اسلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والبرلمانية، وأكدا على ضرورة استمرار المشاورات والتعاون بين البلدين.

وقال وزير الخارجية في اللقاء، إن الزيارة الرسمية للرئيس الايراني إلى موسكو، تظهر الأهمية التي توليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعلاقات مع روسيا، وفي إشارة إلى الاجتماع بين الرئيسين الايراني والروسي والمحادثات المهمة التي جرت بينهما، وصف عبداللهيان العلاقات الممتازة بين البلدين بأنها تسير في اتجاه العلاقات الاستراتيجية.

كما أشاد اسلوتسكي بالعلاقات البرلمانية بين البلدين، معتبرا توسيع التعاون الاستراتيجي مع الجمهورية الإسلامية في المنطقة، مهم وأساسي بالنسبة لروسيا.

وحضر اللقاء كاظم جلالي سفير إيران لدى روسيا وإبراهيم رضائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، وفي ختام اللقاء سلم رضائي دعوة من رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان لظيره الروسي لزيارة طهران.

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