رئيس الجمهورية : متطلبات الصيغة النهائية للاتفاقية الشاملة بين ايران وروسيا باتت متوفرة

واكد رئيسي في كلمته بهذا اللقاء ضرورة تشخيص الخلل والسبب المؤدي الى هبوط حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا، والعمل على حل المشاكل ورفع العراقيل التي تحول دون التجارة.

كما أكد رئيسي ضرورة ايجاد تغيير في النظام المالي والمصرفي بين ايران وروسيا ، وتوقيع اتفاقيات تسمح للبنوك الايرانية بالعمل في روسيا وبالعكس ليستطيع الناشطين الاقتصاديين والتجاريين تداول اموالهم بسهولة.

وقبل كلمة الرئيس رئيسي عرض العديد من الناشطين الروس رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العلاقات التجارية الروسية مع ايران، كما تطرقوا الى المشاكل والعراقيل التي تواجه هذا الأمر.

انتهى** 2344