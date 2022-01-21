تعادل ايران والهند في بطولة كأس آسيا للسيدات

ورغم الهجمات الخطيرة التي شنها الفريقان على مدى شوطي المباراة الا انها لم تسفر عن تسجيل اي هدف.

وفي المباراة الاخرى بالمجموعة ذاتها فازت الصين على تايوان 4-0 .

وستواجه ايران الصين في مباراتها الثانية يوم الأحد المقبل فيما تلتقي مع تايوان يوم الاربعاء.

ويشارك 12 منتخبا في بطولة كاس اسيا للسيدات وزعت على 3 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، حيث يتاهل للدور ربع النهائي؛ الاول والثاني من كل مجموعة اضافة الى افضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

والمجموعات هي كالتالي:

المجموعة الاولى: ايران والهند والصين وتايوان.

المجموعة الثانية: استراليا وتايلندا والفلبين واندونيسيا.

المجموعة الثالثة: اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وميانمار.

وتتاهل من قارة اسيا ما عدا استراليا المضيفة، 5 منتخبات الى كاس العالم بصورة مباشرة فيما يتاهل منتخبان للدور الحاسم المؤهل للنهائيات.

انتهى ** 2342