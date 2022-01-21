٢١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٤:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84621219
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تعادل ايران والهند في بطولة كأس آسيا للسيدات

تعادل ايران والهند في بطولة كأس آسيا للسيدات

طهران / 21 كانون الثاني/يناير/ارنا- تعادل المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم للسيدات مع نظيره الهندي سلبيا في بداية مشواره ضمن المجموعة الاولى من بطولة كأس آسيا للسيدات في الهند 2022 .

ورغم الهجمات الخطيرة التي شنها الفريقان على مدى شوطي المباراة الا انها لم تسفر عن تسجيل اي هدف.

وفي المباراة الاخرى بالمجموعة ذاتها فازت الصين على تايوان 4-0 .

وستواجه ايران الصين في مباراتها الثانية يوم الأحد المقبل فيما تلتقي مع تايوان يوم الاربعاء.

ويشارك 12 منتخبا في بطولة كاس اسيا للسيدات وزعت على 3 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، حيث يتاهل للدور ربع النهائي؛ الاول والثاني من كل مجموعة اضافة الى افضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

والمجموعات هي كالتالي:

المجموعة الاولى: ايران والهند والصين وتايوان.

المجموعة الثانية: استراليا وتايلندا والفلبين واندونيسيا.

المجموعة الثالثة: اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وميانمار.

وتتاهل من قارة اسيا ما عدا استراليا المضيفة، 5 منتخبات الى كاس العالم بصورة مباشرة فيما يتاهل منتخبان للدور الحاسم المؤهل للنهائيات.

انتهى ** 2342

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