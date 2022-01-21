20 شهيدا وجريحا بينهم اطفال باستهداف طيران العدوان مبنى الاتصالات في الحديدة

وأفادت قناة المسيرة اليمنية عن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات العدوان على مبنى الاتصالات بمدينة الحديدة إلى 3 شهداء و17 جريحا في حصيلة أولية وغير نهائية.

وأضافت أن طواقم الإسعاف تواصل انتشال الضحايا والبحث عن ناجين تحت ركام مبنى الاتصالات بالمدينة.

وأوضحت أن غالبية الشهداء والجرحى في غارة العدوان على المبنى هم من الأطفال الذين كانوا يلعبون قرب مبنى الاتصالات.

وأشارت إلى أن تحليق الطيران يعيق انتشال الضحايا من تحت ركام مبنى الاتصالات المكون من 3 طوابق.

وأوضحت نقلا عن مسؤول في الاتصالات كان داخل المبنى مجموعة من الموظفين يعملون ليلا.

انتهى1049