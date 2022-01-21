محللة باکستانیة: زيارة الرئيس الايراني لروسيا تعزز أمن المنطقة

واضافت بقائي في حوار مع مراسل "ارنا" في اسلام اباد، اليوم الجمعة: ان إيران لن تدعم الفوضى في العالم الإسلامي، و الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون إيرانيون إلى دول في المنطقة، من ضمنها الصين وروسيا، تشير إلى استراتيجية طهران الجادة لرفع القيود الدبلوماسية ومواجهة الحظر الأحادي الجانب.

واعتبرت بقائي زيارة الرئيس الايراني لروسيا تقدمًا كبيرًا، مضيفة: إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني إلى الصين ايضا تشير إلى تقدم دبلوماسية طهران لتحسين علاقاتها في المنطقة. ويجب القول إن الإستراتيجية الذكية لحكومة رئيسي مهدت الطريق للدبلوماسية في المنطقة وخارجها.

وأتابعت بقائي، لإيران نفوذ قوي في الشرق الأوسط بينما نرى فشل الأمريكيين في المنطقة، وفي مثل هذا الوضع، يسهل التعامل مع تداعيات الحظر الامريكي على طهران، ويكون مجال الدبلوماسية أكثر انفتاحًا.

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