رئيسي يؤكد على ضرورة الاسراع في حل مشاكل المنكوبين بالسيول في كرمان

وشدد رئيسي، في تصريح أمام حشد من أهالي مدينة زهكلوت في كرمان على الاسراع في تنفيذ مشاريع تشييد السدود من أجل الحد من خسائر المزارعين واصحاب المواشي جراء الفيضانات.

وقال إن المسؤولين يتابعون ايجاد حلول لمشاكل المتضررين بالفيضانات والقيام بنشاطات الاغاثة بسرعة، مشيرا الى ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتعويض الاهالي عن الخسائر وترميم مساكنهم المتضررة جراء السيول.

وقد وصل رئيس الجمهورية اليوم الى محافظة کرمان (جنوب شرق البلاد) في زيارة غير معلنة ليتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في جنوب المحافظة.

ويرافق آية الله الرئيسي في هذه الزيارة، عدد من الوزراء .

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