مساعد رئيس الجمهورية: تحديد 37 قضية مهمة في مختلف المجالات الاقتصادية بالبلاد

وقال حسيني في تصريحه الجمعة خلال ملتقى "رواد الخطوة الثانية للثورة الاسلامية" (الاربعون عاما الثانية للثورة الاسلامية) المنعقد في مدينة كناباد بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: ان الحكومة قامت لغاية الان بتحديد 37 قضية مهمة في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الانتاج والصادرات والواردات والزراعة والصناعة والبنوك وقامت بصياغتها في اطار وثيقة تحول وتسعى من اجل معالجتها بالاستفادة من آراء النخب.

واضاف: ان رئيس الجمهورية والحكومة الثالثة عشرة يوليان اهتماما خاصا بتحقيق اهداف بيان الخطوة الثانية للثورة وتوصيات سماحة قائد الثورة الاسلامية في نص البيان في قطاعات الاقتصاد والعلم والابحاث والعدالة ومكافحة الفساد والسياسة الخارجية وثوابت البلاد على الصعيد الدولي ونمط الحياة الاسلامية.

واشار حسيني الى اهتمام الحكومة الثالثة عشرة بخفض التضخم في البلاد واضاف: انه خلال الاشهر الخمسة الماضية من انشطة الحكومة الحالية تمت السيطرة على المنحى التصاعدي للتضخم الذي خلق الكثير من المشاكل لمختلف الشرائح والقطاعات وان كانت هنالك حالة تضخم في البلاد فقد جرى ابطاء سرعتها وسيتم احتواؤها بخطط اقتصادية مرسومة ان شاء الله تعالى.

وقال مساعد رئيس الجمهورية: ان الحكومة الحالية تسعى لخفض المشاكل عبر الاستفادة من آراء النخب واصحاب الراي ومن دون الاقتراض من البنك المركزي.

وحول الغاء سعر العملة الصعبة المدعوم حكوميا والبالغ 42000 ريال للدولار الواحد قال: ان هذا الاجراء يعد جراحة اقتصادية كبرى في البلاد.

انتهى ** 2342