٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١:١٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84622476
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الملتقی الوطني لإيران ودول الجوار سيعقد خلال الایام المقبلة

الملتقی الوطني لإيران ودول الجوار سيعقد خلال الایام المقبلة

طهران/ 22 كانون الثاني / يناير/ارنا- أعلن أمين اللجنة التنفيذية للملتقی الوطني لإيران ودول الجوار "حمزة صفوي" عن إقامة حفل افتتاح الملتقی بمشاركة رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الايرانية "اللواء سيد يحيى رحيم صفوي" ووزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" ووزير الاقتصاد والمالية الايراني "احسان خاندوزي" خلال الایام المقبلة بالعاصمة طهران.

 واضاف "صفوي" الیوم السبت: سيلقي کل من محمد باقر قالیباف و"اللواء سيد يحيى رحيم صفوي"  ووزيري الخارجية والاقتصاد،  كلمة في حفل افتتاح الملتقی الذي سيعقد یوم الاثنین 24 ینایر 2022 في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

واعلن ان  المحاور الرئيسية للمؤتمر تدور حول المواضيع التالية : 

1-إيران وسياسة الجوار

2-إيران وجبهة المقاومة

3-الترتيبات الأمنية الإقليمية

4-التفاعلات العلمية والثقافية والحضارية بين إيران وجيرانها 

5-القضايا البيئية لإيران وجيرانها

6-ممرات تجارية

وقال ان الملتقی سيقام برعایة مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية ومؤسّسة الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي.

انتهی ** 3280

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