الملتقی الوطني لإيران ودول الجوار سيعقد خلال الایام المقبلة

طهران / 14 شباط / فبراير / ارنا - قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : ان تلاعب الغرب المتكرر بالنص وافتقاره الى الارادة الجادة من اجل التوصل الى اتفاق جيد يمكن الاستناد به، كان السبب في الاطالة غير المبررة لامد المفاوضات الجارية بفيينا.