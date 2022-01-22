الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 30 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 132 الف و202 شخص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 3 الاف و 503 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و245 الف و 346 شخصا.

وأضافت أن الف و 216 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و78 الفا و 24 شخصا لغاية الآن.

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