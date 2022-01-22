رئيس الفريق الايراني المفاوض بفيينا يواصل مباحثاته مع الاوروبيين

تزامنت مع ذلك، الاجتماعات على مستوى خبراء الدول الاعضاء في هذه المفاوضات والتي تناولت مختلف القضايا مع التركيز بنحو خاص على موضوع الغاء الحظر.

وكانت شبكة الـ "ان بي سي"، ادعت في تقرير نشرته اليوم نقلا عن "مسؤولين امريكيين" قولهم بان "موسكو قدمت بعلم من امريكا، اقتراحا الى ايران بانها تستطيع عبر اتفاق مؤقت ان تحظى برفع جزء من الحظر ازاء الموافقة على بعض القيود النووية"، وهو ما نفاه "مصدر قريب" من الفريق الايراني المشارك في مفاوضات فيينا الذي اكد بان "هكذا اتفاق ليس مدرجا على الاطلاق في جدول اعمال الجمهورية الاسلامية الايرانية".

واوضح المصدر نفسه في تصريح لـ "ارنا" اليوم السبت، انه "ليس هناك اي اتفاق مؤقت على جدول اعمال ايران، وان طهران تريد اتفاقا مستديما يمكن الاستناد عليه".

وجاء في تقرير الـ "ان بي سي"، التي نقلت عن "عضوين" في ادارة الرئيس الامريكي بايدن، ان "احد المسؤولين في الكونغرس ومسؤولا حكوميا سابقا في واشنطن و4 اخرين، ادعوا بانهم على علم بهذا الخبر"؛ بينما صرح احد كبار المسؤولين في ادارة بايدن ان "التدابير المؤقتة" ليست على سلم القضايا الرئيسية في المفاوضات".

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، قد صرح انه "وفقا لمسودتي رفع الحظر، والخطوات التعويضية التي سلمناها الى الاطراف الاخرى، فإنه لا يوجد هناك اي شيئ اسمه اتفاق تدريجي او مؤقت؛ على الاطلاق".

وبدات جولة المفاوضات الثامنة بين ايران ومجموعة 4+1، في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي، وقد حققت بعض التقدم لغاية الان وفق تاكيد الوفود المشاركة.

انتهى ** ح ع

