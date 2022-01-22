الهلال الاحمر الايراني يدشّن مستشفى الامام علي (ع) في النجف الاشرف

وافادت "ارنا"، بان "كوليوند" والوفد المرافق له، سيلتقي خلال زيارته للنجف الاشرف، بعدد من كبار المسؤولين العراقيين، باحثا معهم في سبل استمرار وتعزيز التعاون بين المؤسسات الشعبية في ايران والعراق.
انتهى ** ح ع
طهران / 22 كانون الثاني / يناير / ارنا – غادر رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني "بير حسين كوليوند" وممثل الولي الفقيه لدى الجمعية "حجة الاسلام معزي"، اليوم السبت الى محافظة النجف الاشرف، لحضور مراسم تدشين "مستشفى الامام علي" (عليه السلام) واجراء مباحثات مع مسؤولي العتبة العلوية المقدسة.
وافادت "ارنا"، بان "كوليوند" والوفد المرافق له، سيلتقي خلال زيارته للنجف الاشرف، بعدد من كبار المسؤولين العراقيين، باحثا معهم في سبل استمرار وتعزيز التعاون بين المؤسسات الشعبية في ايران والعراق.
انتهى ** ح ع
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