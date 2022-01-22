الهلال الاحمر الايراني يدشّن مستشفى الامام علي (ع) في النجف الاشرف

فيينا / 16 شباط/فبراير/ارنا- اكد مساعد الخارجية رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري كني بان الوقت قد حان لاتخاذ القرار من قبل اطراف مفاوضاتنا، واعلن الاقتراب من الاتفاق فی هذه المفاوضات اكثر من اي وقت آخر، لافتا في الوقت ذاته الى انه لا اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء.