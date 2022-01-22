٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٥:١٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84622886
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الهلال الاحمر الايراني يدشّن مستشفى الامام علي (ع) في النجف الاشرف

الهلال الاحمر الايراني يدشّن مستشفى الامام علي (ع) في النجف الاشرف

طهران / 22 كانون الثاني / يناير / ارنا – غادر رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني "بير حسين كوليوند" وممثل الولي الفقيه لدى الجمعية "حجة الاسلام معزي"، اليوم السبت الى محافظة النجف الاشرف، لحضور مراسم تدشين "مستشفى الامام علي" (عليه السلام) واجراء مباحثات مع مسؤولي العتبة العلوية المقدسة.

وافادت "ارنا"، بان "كوليوند" والوفد المرافق له، سيلتقي خلال زيارته للنجف الاشرف، بعدد من كبار المسؤولين العراقيين، باحثا معهم في سبل استمرار وتعزيز التعاون بين المؤسسات الشعبية في ايران والعراق.

انتهى ** ح ع 
 

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