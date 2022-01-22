اجتماع رؤساء السلطات الثلاث يستعرض زيارة رئيسي الى روسيا

وتباحث كل من رئيس السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف" والسلطة التنفيذية "اية الله رئيسي" والسلطة القضائية "حجة الاسلام غلامحسين ايجئي"، في هذا الاجتماع حول اهم القضايا المطروحة على الساحتين الداخية والخارجية؛ بما في ذلك زيارة رئيس الجمهورية التي استغرقت يومين الى روسيا، وتداعياتها الايجابية في سياق توسيع العلاقات بين طهران وموسكو، واهمية التعاون الستراتيجي الثنائي على الصعيدين الاقليمي والدولي، ورفض النزعات اوحادية الجانب.

كما بحث رؤساء السلطات الثلاث، خلال اجتماعهم الاسبوعي الذي انعقد بضيافة رئيس الجمهورية اليوم، مشروع قرار موازنة البلاد للعام الجديد (الايراني – يبدا في 21 اذار / مارس 2022) والمحاور والاهداف والمسارات ذات الصلة، وبما يتناغم مع الطاقات والموارد المتوفرة في ايران.

وتم خلال هذا الاجتماع، التاكيد ايضا على ضرورة التعاون المشترك بين السلطات الثلاث وكافة المؤسسات والجهات المنضوية، لتحقيق الاهداف الغائية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وتعزيز روح الامل والتفاؤل بين المواطنين؛ وذلك في ضوء اقتراب الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

انتهى ** ح ع

