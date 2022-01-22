القنصل العام الايراني في كويتا : لتعزيز التعاون القضائي بين طهران واسلام اباد

وفي لقائه رئيس المحكمة العليا بمدينة كويتا "نعيم اختر افغان"، اكد "درويش وند" على اهمية التعاون القضائي في سياق تعزيز العلاقات الايرانية الباكستانية.

واشار الى الظروف الحساسة التي تواجه كلا من ولاية بلوجستان الباكستانية ومحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران)؛ داعيا الى تعزيز التعاون في المجالات القضائية بين الجانبين.

كما اثنى على سجل التعاون "الجيد" للسلطات القضائية الباكستانية بولاية بلوجستان مع البعثة الدبلوماسية الايرانية المستقرة في مدينة كويتا؛ داعيا الى تمتين هذه الاواصر.

الى ذلك، اعلن رئيس المحكمة العليا في كويتا عن استعداد القضاء الباكستاني للقيام بدور بناء في سياق تمتين العلاقات الثنائية بين "البلدين الصديقين والشقيقين".

وبدوره دعا القاضي "نعيم اختر" خلال اللقاء مع القنصل العام الايراني، الى توسيع العلاقات بين جهازي القضاء الايراني والباكستاني.

كما دعا الى تعزيز الزيارات المتبادلة بين رئيسي السلطة القضائية وسائر المسؤولين المعنيين في ايران وباكستان؛ مؤكدا ان هكذا زيارات ينبغي ان تشمل سائر المحافظات و الولايات وان لا تقتصر على العواصم فقط.

انتهى ** ح ع

