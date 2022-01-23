إيران ثاني منتج في العالم لعقار نانوي مضاد لسرطان الثدي

وأوضح الدكتور كيوان حاجي أحمدي من مدراء شركة معرفية أنتجت هذا العقار في مقابلة مع مراسل وكالة إرنا، أنه تم انتاج هذا العقار لعلاج المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي HER2 النقيلي والذين سبق لهم تناول تراستوزوماب وتاكسان بشكل منفصل.

وقال: هذا العقار هو مركب من جسم مضاد يكون فيه تراستوزوماب هو المضاد البشري الوحيد المنسل من النوع المضاد IgG1 HER2 من خلال ربط جزيءD بعد الارتباط بـ HER2 وهو مستقبل محدد للخلايا السرطانية ، يقوم بإطلاق الدواء DM1 في الخلية عبر مستقبلات داخل الخلايا ما يؤدي إلى موت الخلية السرطانية.

وأشار حاجي أحمدي إلى أن إيران تعد اليوم ثاني أكبر منتج لهذا العقار في العالم، قائلا: هذا العقار ينضم في فئة العلاجات البيولوجية ويخلف أقل ضرر للخلايا السليمة.

كما صرح أحمدي ان ميزة الأجسام المضادة أحادية المنسل أنها تستهدف الأنسجة السرطانية بطريقة دقيقة، موضحا: في هذه التقنية نستخدم تقنية النانو، وهذا دواء كيميائي مضاد للسرطان شديد السمية ويمكن حقنه في الجسم في ظل الظروف العادية. ومن خلال الارتباط بالجسم المضاد أحادي المنسل ندخل الجسم ونطلقه في موقع الخلية السرطانية.

وتابع: بهذه الطريقة ستزداد فعالية الدواء وتنخفض الآثار الجانبية له بشكل كبير. هذا ويتم وصفه بشكل شائع لسرطانات الثدي النقيلي.

ويعد هذا المنتج واحدا من 55 منتجا تمت ازاحة الستار عنها في معرض اقيم في طهران يوم 17 يناير الجاري لعرض إلانجازات الوطنية القائمة على تقنية النانو في مجال الصحة والمياه والبيئة والطاقة والزراعة وصناعة الأغذية والسيارات والنقل والصناعة والبناء.

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