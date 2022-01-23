٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84623341
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بالصور/قائد الثورة الإسلامية يلتقي بجمع من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع)

بالصور/قائد الثورة الإسلامية يلتقي بجمع من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع)

طهران/ 23 كانون الثاني / يناير/ارنا- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي اليوم الاحد جمعا غفيرا من منشدي وذاكري فضائل أهل البيـت عليهم السلام بمناسبة حلول ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام.

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية أن آية الله الخامنئي استقبل اليوم الأحد ( 23 يناير) جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (عليهم السلام) في حسينية الإمام الخميني بطهران وفقاً للإجراءات الاحترازية والصحية منعاً لتنفشي كورونا.

وقرأ في هذا اللقاء الشعراء وذاكري مناقب أهل البيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قصائدهم في منزلة ابنة الرسول الاكرم الطاهرة.

وتقترن ذكرى ولادة سيدة العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام مع ذكرى ولادة الإمام الخميني (رضوان الله عليه) وعيد الام في ايران.

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