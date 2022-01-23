بالصور/قائد الثورة الإسلامية يلتقي بجمع من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع)

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية أن آية الله الخامنئي استقبل اليوم الأحد ( 23 يناير) جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (عليهم السلام) في حسينية الإمام الخميني بطهران وفقاً للإجراءات الاحترازية والصحية منعاً لتنفشي كورونا.

وقرأ في هذا اللقاء الشعراء وذاكري مناقب أهل البيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قصائدهم في منزلة ابنة الرسول الاكرم الطاهرة.

وتقترن ذكرى ولادة سيدة العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام مع ذكرى ولادة الإمام الخميني (رضوان الله عليه) وعيد الام في ايران.

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