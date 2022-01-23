نائب وزير الصناعة : تصدير ما قيمته 45 مليار دولار بنهاية العام الحالي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "بيمان باك" اليوم الاحد بطهران، لشرح "برامج التجارة الخارجية الايرانية والانجازات المحققة خلال الفترة الاخيرة".

وذكر نائب وزير الصناعة، ان ارتفاع الصادرات الايرانية تحقق بفضل جهود المسؤولين وقرارات الحكومة التي افضت الى تسهيل الظروف وحل مشاكل التجار والمصدرين في ايران.

واكد، ان صادرات البلاد ستشهد نموا بنهاية العام الحالي، نظرا لازاحة العراقيل من المسار التجاري مع بعض الدول؛ وعلى سبيل المثال الاجراءات التي اتخذت مؤخرا لتسوية عراقيل الصادرات مع تركيا وافغانستان.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، اشار "بيمان باك" الى التعامل التجاري بين ايران وروسيا؛ مبينا انه في ضوء زيارة رئيس الجمهورية "اية الله رئيسي" الاخيرة الى موسكو، ومباحثاته مع نظيره الروسي وسائر المسؤولين في هذا البلد، نتطلع الى نمو الصادرات الايرانية مع روسيا خلال السنوات الاربع القادمة لمستوى 7.5 مليار دولار.

انتهى ** ح ع