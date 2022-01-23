٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٦:٣٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84624125
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السفير الاذربيجاني يبحث مع وزير الدفاع في التعاون العسكري بين طهران وباكو

السفير الاذربيجاني يبحث مع وزير الدفاع في التعاون العسكري بين طهران وباكو

باكو / 23 كانون الثاني / يناير / ارنا – التقى السفير الاذربيجاني في طهران "علي عليزادة"، وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني "العميد محمدرضا آشتیاني"، وبحث الجانبان في سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وبحسب ما اوردته مصادر اعلامية اذربيجانية نقلا عن سفارة هذا البلد في طهران، فقد جرى خلال هذا اللقاء الاشارة الى تركيز قادة البلدين على التعاون الثنائي، كما اعرب الجانبان عن ارتياحما نظرا للاواصر الوثيقة التي تربط بين ايران وجمهورية اذربيجان. 

اللقاء بين السفير الاذربيجاني والعميد اشتياني، شدد ايضا على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين الجارين بمختلف المجالات، كما استعرض القضايا المدرجة على جدول الاعمال في المجالات الدفاعية والعسكرية والفنية، فضلا عن الافاق المستقبلية المتعلقة بتوطيد التعاون المؤثر والزيارات المتبادلة ورفع مستوى التبادل والخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة.

انتهى ** ح ع  

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