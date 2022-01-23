٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٨:٠٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84624204
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لجنة الامن القومي النيابية : زيادة التبادل التجاري الى ۳ اضعاف بين ايران ودول الجوار

لجنة الامن القومي النيابية : زيادة التبادل التجاري الى ۳ اضعاف بين ايران ودول الجوار

طهران / 23 كانون الثاني / يناير م ارنا – قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "محمود عباس زادة مشكيني" : ان حجم التبادل التجاري بين ايران وجيرانها حقق نموا بواقع ۳ اضعاف خلال الاشهر القليلة الاخيرة.

وفي تصريح له اليوم الاحد، اشار هذا المسؤول البرلماني الى حضور وزير الداخلية "احمد وحيدي" ومساعديه، اجتماع اللجنة النيابية للامن القومي والسياسة الخارجية، "لبحث القضايا المتعلقة بالادارة المثلى للوضع الاقتصادي في البلاد والافاق المستقبلية في هذا الخصوص".    

وتطلع "عباس زادة مشكني"، الى تحسن الظروف الراهنة في ايران، نظرا لاخر المستجدات الاقليمية وتفوق الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا مع التركيز على الغاء الحظر.

وصرح، ان الاشهر الاخيرة شهدت نموا بواقع ۳ اضعاف في مجال التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول الجوار؛ مؤكدا انها بشائر على التغير الايجابي في اقتصاد البلاد وبما يتيح امكانية ارساء العدالة وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

انتهى ** ح ع 

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