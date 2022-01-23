٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٨:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84624230
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متحدث الحكومة : تزويد 1000 قرية بشبكة الانترنت الثابتة

متحدث الحكومة : تزويد 1000 قرية بشبكة الانترنت الثابتة

طهران / 23 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن المتحدث باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي"، ان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات انجزت مشروع ربط 1000 قرية في انحاء البلاد بشبكة الانترنت الثابتة.

واشار "بهادري جهرمي" في تصريح له اليوم الاحد، الى القضايا المطروحة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ مبينا ان الوزراء تداولوا العديد من التقارير بما في ذلك التقرير المسهب لوزير الخارجية "حسين امير عبد اللهيان" حول زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة الى روسيا و مباحثاته في هذا البلد.

واضاف، ان تقرير وزير الخارجية، تضمن لقاء القمة بين الرئيسين الايراني والروسي، وحضور "اية الله رئيسي" في مجلس الدوما ولقائه برجال الاعمال، والمنجزات التي تحققت عبر هذه المباحثات.

ولفت المتحدث باسم الحكومة، بان زيارة رئيس الجمهورية الى روسيا جاءت في سياق اهداف التركيز اكثر على التعامل الاقتصادي؛ وستسفر عن انجازات جيدة لمصلحة البلاد.

انتهى ** ح ع 

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