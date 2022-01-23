متحدث الحكومة : تزويد 1000 قرية بشبكة الانترنت الثابتة

واشار "بهادري جهرمي" في تصريح له اليوم الاحد، الى القضايا المطروحة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ مبينا ان الوزراء تداولوا العديد من التقارير بما في ذلك التقرير المسهب لوزير الخارجية "حسين امير عبد اللهيان" حول زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة الى روسيا و مباحثاته في هذا البلد.

واضاف، ان تقرير وزير الخارجية، تضمن لقاء القمة بين الرئيسين الايراني والروسي، وحضور "اية الله رئيسي" في مجلس الدوما ولقائه برجال الاعمال، والمنجزات التي تحققت عبر هذه المباحثات.

ولفت المتحدث باسم الحكومة، بان زيارة رئيس الجمهورية الى روسيا جاءت في سياق اهداف التركيز اكثر على التعامل الاقتصادي؛ وستسفر عن انجازات جيدة لمصلحة البلاد.

انتهى ** ح ع