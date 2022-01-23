باقري واوليانوف يبحثان آخر مستجدات مفاوضات فيينا لرفع الحظر

وافاد رئيس فريق التفاوض الروسي لمفاوضات رفع الحظر عن إيران في فيينا، باجراء محادثات بينه وبين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني مساء اليوم الأحد.

وكتب أوليانوف في تغريدة على تويتر: هذا المساء عقدت اجتماعا ثنائيا آخر مع رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني ، وبحثنا بعض القضايا المتعلقة بمفاوضات فيينا.

واضاف: اجتمعت إيران والترويكا الأوروبية وروسيا والصين مساء اليوم على مستوى رؤساء الوفود وتناولنا معًا واحدة من أهم القضايا وأكثرها تعقيدًا على جدول أعمال محادثات فيينا.

وقال اوليانوف: لقد احرزنا تقدما بلا شك وسنواصل مناقشة المسودة وصياغتها غدا.

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