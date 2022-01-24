غريب آبادي: السياسة الأمريكية لمكافحة الإرهاب فاشلة

وكتب غريب آبادي في تغريدة له على تويتر اليوم الاثنين: نفذت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف غارة بطائرات مسيرة في سبع دول خلال العقدين الماضيين بحجة محاربة الإرهاب؛ لكن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كانت مقتل 48 ألف مدني وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.

واضاف: بعث 50 من أعضاء الكونغرس الأمريكي ( الخميس 20 يناير) برسالة إلى الرئيس جو بايدن طلبوا فيها مراجعة وإصلاح سياسة مكافحة الإرهاب القائمة، والتي أدت إلى مقتل مدنيين أبرياء وتقويض سيادة القانون وصورة الولايات المتحدة في الخارج.

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