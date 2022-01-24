رئيسي: العلاقات بين إيران وبروناي ودية

واضاف آية الله رئيسي خلال استلامه اوراق اعتماد السفير الجديد لمملكة بروناي دار السلام إسماعيل عبد المناب اليوم الاثنين ان العلاقات بين البلدين ترتكز على الودية بين شعبين البلدين المسلمين، مؤكدا على ضرورة توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين ايران وبروناي.

وقال رئيسي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى في سياستها الخارجية إلى توسيع التفاعل مع جميع دول العالم خاصة دول الجوار والمسلمين، معربا عن امله بأن يتوسع التعاون الثنائي والتفاعلات الودية بين إيران وبروناي في الساحة الإقليمية والدولية.

من جانبه، نقل السفير إسماعيل عبد المناب تحيات سلطان بروناي "حسن البلقية" الى أية الله رئيسي، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لتوسيع وتعميق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين.

انتهى** 1453