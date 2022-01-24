رئيس الجمهورية: تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية من اولويات سياسة ايران الخارجية

واضاف رئيس الجمهورية اليوم الاثنين خلال استقباله وزير الخارجية جمهورية توغو "رابرت دوسي" ان الدول الافريقية تزخر بالمصادر الطبيعية والمناجم و الموارد البشرية و ان طهران ترغب في تمتين العلاقات مع هذه الدول في شتى المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

وتابع قائلا ان الدول الغربية كانت لديها نزعة استعمارية على مر التاريخ وكانت تحاول استغلال الدول الافريقية و اليوم تسعى وراء تحقيق مصالحها في هذه الدول لذلك ان مساعي الشعوب الافريقية لنيل الاستقلال قيمة و ان نجاحهم يتوقف على التاكيد على الهوية الوطنية والثقافية ومواجهة تلك المطامع.

ولفت إلى ان الدول الافريقية تحظى بامكانيات يمكن توظيفها لتحقيق التنمية مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم استقلال هذه الدول ونموها.

من جانبه اكد وزير خارجية جمهورية توغو خلال هذ اللقاء على رغبة بلاده لتعزيز العلاقات مع ايران في شتى المجالات.

وندد الحظر الغربي الجائر على الدول والشعوب المستقلة واضاف نحن نتطلع الى التعاون المشترك مع ايران كي نتمكن من استخدام امكانياتنا في اطار تحقيق المصالح المشتركة.

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