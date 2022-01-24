رئيسي : طهران تولي اهمية كثيرة الى توسيع العلاقات مع الجزائر

جاء ذلك في لقاء السفير الجزائري الجديد لدى ايران "علي عروج"، اليوم الاثنين، مع "اية الله رئيسي"؛ حيث قدم اوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية.

وتطلع "رئيسي" الى "بذل الجهود، في عهد السفير الجزائري الجديد، للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية الوثيقة بشتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية".

وذكر، بان مستوى العلاقات الاقتصادية بين ايران والجزائر لا يليق بالاواصر السياسية المميزة التي تربط بين البلدين؛ قائلا : نحن نتطلع بان تشهد المرحلة القادمة، انطلاقا من العلاقات الثنائية الوثيقة، بذل كافة الجهود من اجل النهوض بحجم التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما اشاد بصمود الشعب الجزائري المقاوم في حقبة الاستعمار الفرنسي؛ مؤكدا ان القوى الاستعمارية لم تتخل عن نزعاتها الاستعمارية، اطلاقا، بل هي ماضية في تمرير اجنداتها بأشكال مختلفة.

ومضى رئيس الجمهورية يقول، "ان الشعب الجزائري سيحافظ بقوة على روحه الجهادية والمقاومة قطعا".

وثمن اية الله رئيسي، في هذا اللقاء، رغبة رئيس الجمهورية الجزائري لتنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

بدوره، اعتبر السفير الجزائري الجديد، بان العلاقات الاقتصادية بين بلاده وايران ليست بمستوى الاواصر السياسية المميزة؛ مؤكدا على تجنيد كافة الطاقات المتاحة من اجل الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية الجزائر الشعبية والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشدد "عروج" خلال اللقاء مع اية الله رئيسي، بان الجزائر تحافظ بقوة على مواقفها المبدئية والتي كبدتها ثمنا باهضا، بما في ذلك دعم التطلعات الفلسطينية.

انتهى ** ح ع