وزارة الصحة : 21 وفاة و7691 اصابة جديدة بكورونا في ايران

وفي بيانها الصادر اليوم الاثنين، حول اخر حصيلة تفشي فيروس داخل ايران، اشارت وزارة الصحة ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض في البلاد بلغ 6 ملايين و258 الفا و181 شخصا، وان مجموع المتوفين بلغ 132 الفا و251 شخصا.

ونوه البيان بتعافي ما يبلغ 6 ملايين و82 الفا و759 شخصا بين المصابين بكورونا او مغادرتهم المراكز العلاجية في انحاء البلاد.

وعن التطعيم العام ضد هذا الوباء، اشار البيان الى توزيع 129 مليونا و22 الفا و276 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والثالثة) في ايران؛ لغاية اليوم.

انتهى ** ح ع